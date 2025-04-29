Туринский "Ювентус" размышляет над продлением аренды звездного нападающего.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" попробует удержать в команде Рандаля Коло Муани, если "Пари Сен-Жермен" согласится оставить 26-летнего француза в аренде. Парижане готовы продать форварда на постоянной основе за 50 миллионов евро. Два неназванных английских клуба следят за его ситуацией.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что Рандаль Коло Муани забил 6 голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах за "Ювентус", с тех пор как он присоединился к итальянскому клубу на правах аренды в январе этого года.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро