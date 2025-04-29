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Ювентус размышляет над продлением аренды звездного нападающего

Италия

Однако все сложно

Ювентус размышляет над продлением аренды звездного нападающего

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Туринский "Ювентус" размышляет над продлением аренды звездного нападающего.

Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" попробует удержать в команде Рандаля Коло Муани, если "Пари Сен-Жермен" согласится оставить 26-летнего француза в аренде. Парижане готовы продать форварда на постоянной основе за 50 миллионов евро. Два неназванных английских клуба следят за его ситуацией.

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Добавим, что Рандаль Коло Муани забил 6 голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах за "Ювентус", с тех пор как он присоединился к итальянскому клубу на правах аренды в январе этого года.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро

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Ювентус (Турин) Пари Сен-Жермен Рандаль Коло Муани
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Андрей Журба
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