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Ювентус размышляет над продлением аренды звездного нападающего
Однако все сложно
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" размышляет над продлением аренды звездного нападающего.
Согласно информации от журналиста Николо Скиры, руководство "бьянконери" попробует удержать в команде Рандаля Коло Муани, если "Пари Сен-Жермен" согласится оставить 26-летнего француза в аренде. Парижане готовы продать форварда на постоянной основе за 50 миллионов евро. Два неназванных английских клуба следят за его ситуацией.
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Добавим, что Рандаль Коло Муани забил 6 голов и отдал две результативные передачи в 15 матчах за "Ювентус", с тех пор как он присоединился к итальянскому клубу на правах аренды в январе этого года.
Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро
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