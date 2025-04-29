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Массимо Моратти: Я считаю очень странным, что в Интере было так много разговоров о требле
А теперь рискуют остаться без трофеев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший президент "Интера" Массимо Моратти обвинил клуб в том, что он навлек на себя неудачу, заговорив о требле в этом сезоне. Во времена Моратти "нерадзурри" достигли невероятного результата в сезоне 2009/10 под руководством Жозе Моуринью, выиграв Серию A, Кубок Италии и Лигу чемпионов.
"В день требла я был в восторге, но ощущения были несколько иные, чем можно было ожидать. Ты достигаешь того, что казалось почти невозможным, и сразу начинаешь думать о следующем. Это как будто даже немного отбирает радость", – сказал Моратти.
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В этом сезоне "Интер" надеялся повторить достижение уже с Симоне Индзаги, но эти надежды исчезли после разгромного поражения 0:3 от "Милана" в полуфинале Кубка Италии. Сейчас клуб рискует остаться без трофеев: в Серии A команда отстает на три очка от "Наполи", а впереди – полуфинал Лиги чемпионов против "Барселоны".
"Мне кажется очень странным, что о требле так много говорили. В наши времена о нем не говорили вообще. Мы поняли, что это был требл, лишь после того, как его выиграли. Это не была навязчивая идея, как сейчас", – сказал Моратти.
Добавим, что первый матч полуфинала Лиги чемпионов между "Интером" и "Барселоной" состоится в среду, 30 апреля, в 22:00 по киевскому времени.
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