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Талантливый вингер Ювентуса получил двухматчевую дисквалификацию и штраф. Известно, в чем причина
Суровое наказание для игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый вингер туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз получил штрафные санкции за красную карточку, полученную за фол против Алессандро Бьянко в матче 34-го тура Серии А против "Монцы" (2:0).
Сегодня, во вторник 29-го апреля, был объявлен окончательный вердикт спортивного судьи по этому инциденту. Согласно информации от Sky Sport Italia, 19-летний нападающий получил двухматчевую дисквалификацию, а также штраф в размере 10 тысяч евро. Таким образом турок пропустит матчи против "Болоньи" и "Лацио" в чемпионате Италии.
ULTIM'ORA JUVENTUS— skysport (@SkySport) April 29, 2025
Per Yildiz 2 giornate di stop dopo espulsione col Monza
Per lo juventino anche 10.000 euro di ammenda#SkySport #SkySerieA
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Напомним, что в этом сезоне Кенан Йылдыз забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 46 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
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