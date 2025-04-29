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Талантливый вингер Ювентуса получил двухматчевую дисквалификацию и штраф. Известно, в чем причина

Италия

Суровое наказание для игрока

Талантливый вингер Ювентуса получил двухматчевую дисквалификацию и штраф. Известно, в чем причина

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Талантливый вингер туринского "Ювентуса" Кенан Йылдыз получил штрафные санкции за красную карточку, полученную за фол против Алессандро Бьянко в матче 34-го тура Серии А против "Монцы" (2:0).

Сегодня, во вторник 29-го апреля, был объявлен окончательный вердикт спортивного судьи по этому инциденту. Согласно информации от Sky Sport Italia, 19-летний нападающий получил двухматчевую дисквалификацию, а также штраф в размере 10 тысяч евро. Таким образом турок пропустит матчи против "Болоньи" и "Лацио" в чемпионате Италии.

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Напомним, что в этом сезоне Кенан Йылдыз забил 8 голов и отдал 5 ассистов в 46 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Ювентус (Турин) Серия А Кенан Йылдыз
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Источник:
Sky Sport Italia
Опубликовал: Андрей Журба
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