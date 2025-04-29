  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Полузащитник Интера рассказал о своём сезоне в итальянском клубе и отношении с главным тренером

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полузащитник Интера рассказал о своём сезоне в итальянском клубе и отношении с главным тренером

Италия

Благодарен команде

Полузащитник Интера рассказал о своём сезоне в итальянском клубе и отношении с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Интера" Генрих Мхитарян рассказал о своём сезоне в итальянском клубе и главном тренере Симоне Индзаги.

Говоря о проведённом сезоне, полузащитник заметил, что он набрал хорошую форму и заявил, что команда борется за трофеи.

"Поначалу я не то, чтобы испытывал трудности. Просто я был не в лучшей форме; это другое, но от игры к игре я улучшал свои результаты, и теперь я думаю, что нахожусь в хорошей форме. Я благодарен своим товарищам по команде, персоналу, который помог мне достичь привычного уровня.

Это тяжёлый сезон. Мы хотим что-то выиграть в этом сезоне, потому что у нас отличный состав, отличная команда", - сказал Мхитарян.

Футболист поблагодарил главного тренера Симона Индзаги за доверие и рассказал, что у них хорошие отношения.

"У меня с ним очень хорошие отношения. Я знаю, когда нужно быть с ним серьезным, когда нужно шутить. Я знаю пределы. Он очень умный, очень дружелюбный, и он показывает это на поле и за его пределами. Вы можете это видеть.

Я очень рад познакомиться с ним на этом этапе моей футбольной карьеры, потому что прийти в "Интер" в возрасте 33 лет и находиться сейчас в 36 лет было нелегко, потому что в этом возрасте твоя игра идет на спад, но я благодарен ему за то, что я все еще могу играть, я все еще могу демонстрировать свое мастерство себе и миру", - заявил полузащитник.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Генрих Мхитарян сыграл 44 матча за "Интер", в которых забил гол и отдал 5 голевых передач.

По теме
yellow-arrow
У лидеров Серии А проблемы. Наполи потерял защитника из-за травмы до конца сезона
yellow-arrow
Жирона раздумывает над возвращением Довбика. Рома установила ценник на украинца
yellow-arrow
Итальянские топ-клубы следят за центральным защитником одного из аутсайдеров АПЛ
Генрих Мхитарян Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UEFA
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости