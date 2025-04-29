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У лидеров Серии А проблемы. Наполи потерял защитника из-за травмы до конца сезона
Команде придется обойтись без клювового игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Наполи" потерял защитника из-за травмы до конца сезона.
На официальном сайте "Наполи" появилась информация о травме ключевого защитника команды, из-за которой он пропустит остаток сезона. Также отмечается, что футболист уже начал процесс реабилитации.
В сообщении говорится о том, что 25-летний Алессандро Буонджорно получил повреждение задней поверхности бедра во время матча 34-го тура Серии А против "Торино" (2:0). Итальянец был вынужден покинуть поле на 64-й минуте поединка.
Bollettino medico | Le condizioni di Buongiorno ????https://t.co/O7jNf2VTNP pic.twitter.com/IirPqcPTqH— Official SSC Napoli (@sscnapoli) April 29, 2025
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В этом сезоне Алессандро Буонджорно провел 23 матча за "Наполи" во всех турнирах, отметившись одним голом.
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