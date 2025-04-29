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У лидеров Серии А проблемы. Наполи потерял защитника из-за травмы до конца сезона

Италия

Команде придется обойтись без клювового игрока

У лидеров Серии А проблемы. Наполи потерял защитника из-за травмы до конца сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Наполи" потерял защитника из-за травмы до конца сезона.

На официальном сайте "Наполи" появилась информация о травме ключевого защитника команды, из-за которой он пропустит остаток сезона. Также отмечается, что футболист уже начал процесс реабилитации.

В сообщении говорится о том, что 25-летний Алессандро Буонджорно получил повреждение задней поверхности бедра во время матча 34-го тура Серии А против "Торино" (2:0). Итальянец был вынужден покинуть поле на 64-й минуте поединка.

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В этом сезоне Алессандро Буонджорно провел 23 матча за "Наполи" во всех турнирах, отметившись одним голом.

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Наполи Алессандро Буонджорно
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Источник:
SSC Napoli
Опубликовал: Андрей Журба
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