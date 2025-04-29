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Форвард Ювентуса продлил контракт с клубом
Игрок еще на год останется в Турине
ANSA
Поляк, до сих пор борющийся с рядом физических проблем, не дававших ему играть в течение всего сезона, неожиданно продлил контракт с "бьянконери".
Выбор "Ювентуса", похоже, носит сугубо экономически-финансовый характер, поскольку игрок пока полностью вне спортивного проекта, а, продлив контракт, клуб снижает расходы на футболиста.
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Аркадиуш Милик пролонгировал свой контракт на год, распределив зарплату, которую он должен получать до 30 июня 2026 года, на два сезона.
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Источник:la gazzetta dello sport
Опубликовал: Денис Снигур
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