Форвард Ювентуса продлил контракт с клубом

Поляк, до сих пор борющийся с рядом физических проблем, не дававших ему играть в течение всего сезона, неожиданно продлил контракт с "бьянконери".

Выбор "Ювентуса", похоже, носит сугубо экономически-финансовый характер, поскольку игрок пока полностью вне спортивного проекта, а, продлив контракт, клуб снижает расходы на футболиста.

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Аркадиуш Милик пролонгировал свой контракт на год, распределив зарплату, которую он должен получать до 30 июня 2026 года, на два сезона.