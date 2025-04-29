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Форвард Ювентуса продлил контракт с клубом

Италия

Игрок еще на год останется в Турине

Форвард Ювентуса продлил контракт с клубом

ANSA

Новина українською

Поляк, до сих пор борющийся с рядом физических проблем, не дававших ему играть в течение всего сезона, неожиданно продлил контракт с "бьянконери".

Выбор "Ювентуса", похоже, носит сугубо экономически-финансовый характер, поскольку игрок пока полностью вне спортивного проекта, а, продлив контракт, клуб снижает расходы на футболиста.

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Аркадиуш Милик пролонгировал свой контракт на год, распределив зарплату, которую он должен получать до 30 июня 2026 года, на два сезона.

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Источник:
la gazzetta dello sport
Опубликовал: Денис Снигур
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