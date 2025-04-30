Раньери: Я застал команду, игроки которой потеряли уверенность в себе

Клаудио Раньери рассказал о работе главным тренером "Ромы" и своем будущем.

Роль тренера – быть авторитетным, направлять, подсказывать, но главные действующие лица все равно футболисты. Я так думал, когда сам играл и думаю так же через 35-37 лет в профессии”.

"Я пришел в трудный момент. И, возможно, именно мне это помогло. Я застал команду, игроки которой потеряли уверенность в себе и забыли, насколько они хороши. Я просто старался не совершать ошибок – потому что заслуга всегда принадлежит тем, кто выходит на поле.

"Я не психолог. Просто говорю то, что чувствую. Возможно, моя сила именно в этом – я говорю с игроками от сердца. Говорю то, что на душе. Все просто. Мое время прошло. Теперь настал черед других. Я получил большое удовольствие, футбол дал мне много. Сейчас меня пригласили на другую роль – надеюсь, что все пройдет хорошо.

Футбол – это моя жизнь, он дал мне все. Но наступает момент, когда нужно уметь сказать "достаточно". И это правильно – уйти на положительной ноте. Я сказал "хватит" в "Кальяри" – и сказал это от всей души. И даже жена тогда поверила, что это правда.

Потом позвонила "Рома", я согласился: один год в роли тренера и еще два – в статусе старшего советника. Я принял это предложение. Сейчас главное – справиться с этой задачей. А дальше… как Бог даст”, – сказал главный тренер “Ромы”.