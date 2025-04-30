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Милан продолжает платить зарплату игроку, который не появляется на тренировках
Забытый герой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дивок Ориги, который был частью состава "Ливерпуля", выигравшего Лигу чемпионов в 2018/19 и Премьер-лигу в 2019/20, покинул "Энфилд" в 2022 году и подписал контракт с "Миланом" до лета 2026-го. Однако бельгиец не оправдал ожиданий, забив лишь дважды в 36 матчах во всех турнирах. В сезоне 2023/24 Ориги вернулся в АПЛ на правах аренды в "Ноттингем Форест", но не забил ни одного гола в 20 матчах чемпионата.
С тех пор он больше не является частью проекта первой команды "Милана". Еще на старте сезона Златан Ибрагимович заявил, что Ориги и Фоде Балло-Туре будут играть за команду "Милан Футуро" в Серии C, а не за основной состав. Впрочем, Ориги так и не сыграл ни одного матча за "Милан Футуро" и ни разу не тренировался с основной командой в сезоне 2024/25.
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Несмотря на это, "Милан" продолжает выполнять условия действующего контракта и выплачивать ему зарплату в 4 миллиона евро в год, как сообщает La Gazzetta dello Sport. Ожидается, что клуб в ближайшее время попытается расторгнуть контракт с игроком. Впрочем, для этого, вероятно, придется выплатить компенсацию, ведь, как пишет источник, найти покупателя для Ориги "звучит как сюжет фантастического фильма".
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