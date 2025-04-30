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Ювентус продлил контракт с нападающим, который не играет в футбол почти год

Италия

Форвард до сих пор восстанавливается после травмы

Ювентус продлил контракт с нападающим, который не играет в футбол почти год

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Туринский "Ювентус" продлил контракт с нападающим, который не играет в футбол уже почти год.

На официальном сайте "бьянконери" говорится о том, что Аркадиуш Милик продлил контракт с клубом на еще один год, то есть до конца июня 2027 года. По информации от местных журналистов и СМИ, заработная плата, которую 31-летний поляк должен был получить за предыдущий контракт, была перераспределена руководством на следующие два сезона.

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Напомним, что Аркадиуш Милик играет за "Ювентус" с августа 2022 года. За это время он забил 17 голов и отдал два ассиста в 75 матчах за клуб во всех турнирах. Польский нападающий продолжает проходить реабилитацию после тяжелой травмы.

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Ювентус (Турин) Аркадиуш Милик
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Источник:
Juventus FC
Опубликовал: Андрей Журба
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