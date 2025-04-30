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Ювентус продлил контракт с нападающим, который не играет в футбол почти год
Форвард до сих пор восстанавливается после травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Туринский "Ювентус" продлил контракт с нападающим, который не играет в футбол уже почти год.
На официальном сайте "бьянконери" говорится о том, что Аркадиуш Милик продлил контракт с клубом на еще один год, то есть до конца июня 2027 года. По информации от местных журналистов и СМИ, заработная плата, которую 31-летний поляк должен был получить за предыдущий контракт, была перераспределена руководством на следующие два сезона.
Juventus comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027— JuventusFC (@juventusfc) April 30, 2025
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Напомним, что Аркадиуш Милик играет за "Ювентус" с августа 2022 года. За это время он забил 17 голов и отдал два ассиста в 75 матчах за клуб во всех турнирах. Польский нападающий продолжает проходить реабилитацию после тяжелой травмы.
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