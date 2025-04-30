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Ключевой полузащитник Наполи может покинуть клуб этим летом
Может перебраться на Ближний Восток
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой полузащитник "Наполи" может покинуть команду уже этим летом
Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, в контракте Станислава Лоботки с клубом прописана клаусула в размере около 25 миллионов евро, которая будет доступна для других уже этим летом.
Отмечается, что 30-летний словацкий полузащитник еще не определился со своим будущим, поскольку он сосредоточен на борьбе за титул Серии А с командой. Некоторые клубы из Саудовской Аравии уже проявили интерес к футболисту.
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В этом сезоне Станислав Лоботка провел 33 матча за "Наполи" во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.
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