Ключевой полузащитник Наполи может покинуть клуб этим летом

Ключевой полузащитник "Наполи" может покинуть команду уже этим летом

Согласно эксклюзивной информации от авторитетного журналиста Фабрицио Романо, в контракте Станислава Лоботки с клубом прописана клаусула в размере около 25 миллионов евро, которая будет доступна для других уже этим летом.

Отмечается, что 30-летний словацкий полузащитник еще не определился со своим будущим, поскольку он сосредоточен на борьбе за титул Серии А с командой. Некоторые клубы из Саудовской Аравии уже проявили интерес к футболисту.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Станислав Лоботка провел 33 матча за "Наполи" во всех турнирах, отметившись двумя голевыми передачами. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.