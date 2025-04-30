Бывший наставник Ювентуса остается одним из главных кандидатов на работу в Милане

Бывший наставник "Ювентуса", "Наполи" и "Челси" Маурицио Сарри остается среди кандидатов на пост главного тренера "Милана" в сезоне 2025/26, поскольку клуб намерен начать новый проект с итальянцем во главе.

Сарри уже появлялся среди кандидатов на замену Паулу Фонсеке еще в декабре, однако тогда отклонил краткосрочное предложение, что заставило "россонери" обратиться к Сержиу Консейсау. Несмотря на действующий контракт португальца до 2026 года, "Милан" ожидаемо воспользуется опцией досрочного расторжения соглашения по завершении текущего сезона.

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По данным La Gazzetta dello Sport, Сарри остается одним из главных кандидатов для "россонери" на сезон 2025/26. Но клуб также следит за другими итальянскими тренерами – в частности, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Джан Пьеро Гасперини и Роберто Манчини.

Добавим, что Сарри остается без работы с момента своего ухода из "Лацио" год назад.