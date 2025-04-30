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Бывший наставник Ювентуса остается одним из главных кандидатов на работу в Милане
Замена для Сержиу Консейсау
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший наставник "Ювентуса", "Наполи" и "Челси" Маурицио Сарри остается среди кандидатов на пост главного тренера "Милана" в сезоне 2025/26, поскольку клуб намерен начать новый проект с итальянцем во главе.
Сарри уже появлялся среди кандидатов на замену Паулу Фонсеке еще в декабре, однако тогда отклонил краткосрочное предложение, что заставило "россонери" обратиться к Сержиу Консейсау. Несмотря на действующий контракт португальца до 2026 года, "Милан" ожидаемо воспользуется опцией досрочного расторжения соглашения по завершении текущего сезона.
По данным La Gazzetta dello Sport, Сарри остается одним из главных кандидатов для "россонери" на сезон 2025/26. Но клуб также следит за другими итальянскими тренерами – в частности, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Джан Пьеро Гасперини и Роберто Манчини.
Добавим, что Сарри остается без работы с момента своего ухода из "Лацио" год назад.
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