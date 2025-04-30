  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Бывший наставник Ювентуса остается одним из главных кандидатов на работу в Милане

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший наставник Ювентуса остается одним из главных кандидатов на работу в Милане

Италия

Замена для Сержиу Консейсау

Бывший наставник Ювентуса остается одним из главных кандидатов на работу в Милане

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший наставник "Ювентуса", "Наполи" и "Челси" Маурицио Сарри остается среди кандидатов на пост главного тренера "Милана" в сезоне 2025/26, поскольку клуб намерен начать новый проект с итальянцем во главе.

Сарри уже появлялся среди кандидатов на замену Паулу Фонсеке еще в декабре, однако тогда отклонил краткосрочное предложение, что заставило "россонери" обратиться к Сержиу Консейсау. Несмотря на действующий контракт португальца до 2026 года, "Милан" ожидаемо воспользуется опцией досрочного расторжения соглашения по завершении текущего сезона.

Читайте такжеМилан планирует назначить на замену Консейсау итальянского специалиста

По данным La Gazzetta dello Sport, Сарри остается одним из главных кандидатов для "россонери" на сезон 2025/26. Но клуб также следит за другими итальянскими тренерами – в частности, Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Джан Пьеро Гасперини и Роберто Манчини.

Добавим, что Сарри остается без работы с момента своего ухода из "Лацио" год назад.

По теме
yellow-arrow
Лусио: Я желаю Симоне Индзаги такой же ночи в Барселоне, как у Моуринью
yellow-arrow
Защитник Баварии может вернуться в свой бывший клуб
yellow-arrow
Ключевой полузащитник Наполи может покинуть клуб этим летом
Сержиу Консейсау Милан Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости