Аталанта сменила технического спонсора

"Аталанта" объявила о подписании партнерского соглашения с новым техническим спонсором - компанией New Balance.

Новое соглашение между "Аталантой" и New Balance вступит в силу с 1 июля текущего года. Американский производитель спортивной одежды и обуви заменит на этой позиции испанскую компанию Joma.

По сообщениям в СМИ, сотрудничество с Joma приносило "Аталанте" около 2,5 миллионов евро в год. Ожидается, что контракт с New Balance будет значительно выгоднее для клуба.