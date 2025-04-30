  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта сменила технического спонсора

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта сменила технического спонсора

Италия

Клуб подписал контракт с New Balance

Аталанта сменила технического спонсора

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Аталанта" объявила о подписании партнерского соглашения с новым техническим спонсором - компанией New Balance.

Новое соглашение между "Аталантой" и New Balance вступит в силу с 1 июля текущего года. Американский производитель спортивной одежды и обуви заменит на этой позиции испанскую компанию Joma.

По сообщениям в СМИ, сотрудничество с Joma приносило "Аталанте" около 2,5 миллионов евро в год. Ожидается, что контракт с New Balance будет значительно выгоднее для клуба.

Читайте такжеИспанские клубы заинтересованы в услугах одноклубника Забарного
По теме
yellow-arrow
Ювентус и клубы АПЛ хотят подписать ключевого защитника Лацио
yellow-arrow
Лусио: Я желаю Симоне Индзаги такой же ночи в Барселоне, как у Моуринью
yellow-arrow
Защитник Баварии может вернуться в свой бывший клуб
Аталанта
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Аталанта
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости