Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аталанта сменила технического спонсора
Клуб подписал контракт с New Balance
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" объявила о подписании партнерского соглашения с новым техническим спонсором - компанией New Balance.
Новое соглашение между "Аталантой" и New Balance вступит в силу с 1 июля текущего года. Американский производитель спортивной одежды и обуви заменит на этой позиции испанскую компанию Joma.
По сообщениям в СМИ, сотрудничество с Joma приносило "Аталанте" около 2,5 миллионов евро в год. Ожидается, что контракт с New Balance будет значительно выгоднее для клуба.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Аталанта
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Легенда Металлиста назначен главным тренером олимпийской сборной Кыргызстана
- Усик рассказал, с кем хочет провести последний поединок в карьере
- Украина договорилась о регулярных контрактах со страной, которая не желает ее вступления в ЕС
- Артём Довбик сыграл 86 минут против Интера. Какие оценки получил украинец?
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Бывшая девушка звезды Ливерпуля может отсудить крупную сумму из-за измены с её подругой
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
100 000
3На сайт
150 000
4На сайт
5 000