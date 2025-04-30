Ювентус и клубы АПЛ хотят подписать ключевого защитника Лацио

"Ювентус" и клубы АПЛ заинтересованы в подписании ключевого защитника "Лацио".

Как сообщил журналист Джанлука Ди Марцио, руководство "бьянконери" намерено оформить трансфер Нуну Тавареша, который стал очень важной фигурой в команде Марко Барони в этом сезоне. "Фулхэм" и "Эвертон" могут побороться с итальянским грандом в преддверии летнего трансферного окна за переход 25-летнего португальца.

В этом сезоне Нуну Тавареш выступает за "Лацио" на правах аренды из "Арсенала", имея право выкупа игрока.

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Добавим, что в этом сезоне Нуну Тавареш принял участие в 28 матчах за "Лацио" во всех турнирах, отдав 9 ассистов.