Лидер Интера провел юбилейный матч за клуб

Центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони провел 250-й матч за клуб, выйдя в старте на игру против "Барселоны" (3:3) в рамках первого матча полуфинала Лиги чемпионов.

"250 матчей за "Интер"? Я даже не знал. Это большая гордость. Надеюсь, смогу провести еще столько же", – сказал Бастони.

Алессандро Бастони присоединился к "Интеру" летом 2019 года. Он постепенно рос и превратился в ключевого игрока и любимца болельщиков. Его дебют пришелся на 28 сентября 2019 года в матче 6-го тура Серии А против "Сампдории", который "нерадзурри" выиграли со счетом 3:1.

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С каждым сезоном Алессандро становился все более важным игроком для команды. В сезоне 2020/21 он выиграл свое первое скудетто, а с приходом на тренерский мостик Симоне Индзаги его игра приобрела новое измерение. Всего вместе с "Интером" он выиграл два Кубка Италии, три Суперкубка Италии и два скудетто. В этих 250-ти матчах он забил 5 голов и отдал 23 ассиста.