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Сеск Фабрегас о слухах, связывающие его с Ромой: Всему свое время

Италия

Подробно описал ситуацию

Сеск Фабрегас о слухах, связывающие его с Ромой: Всему свое время

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Комо" Сеск Фабрегас отреагировал на слухи, связывающие его с "Ромой".

Фабрегас заявил, что его нынешний клуб в приоритете. По его словам, это нормально, когда другие клубы интересуются тренером.

"Не знаю, пока ничего не решено. Мне нужен небольшой перерыв в конце сезона, момент, чтобы перевести дух, прежде чем сесть за стол с "Комо".

Я должен понять вектор нашего движения. И каким способом. Да, "Комо" остается моим приоритетом.

Это нормально, что кто-то пришел и ищет меня. Есть команды, которые ищут тренера или игрока. Они звонят, и это нормально. Так оно и есть, мы не должны лгать людям. Это происходит везде. Вы думаете, что Симеоне не звонили все эти годы? Тем не менее он все еще в "Атлетико". Всему свое время", - заявил Фабрегас.

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Напомним, что по информации итальянских СМИ, Сеск Фабрегас, Стефано Пиоли, Франческо Фариоли и Патрик Виейра претендуют на должность тренера "волков".

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Источник:
Romapress
Опубликовал: Владислав Прийменко
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