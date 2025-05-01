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Сеск Фабрегас о слухах, связывающие его с Ромой: Всему свое время
Подробно описал ситуацию
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Комо" Сеск Фабрегас отреагировал на слухи, связывающие его с "Ромой".
Фабрегас заявил, что его нынешний клуб в приоритете. По его словам, это нормально, когда другие клубы интересуются тренером.
"Не знаю, пока ничего не решено. Мне нужен небольшой перерыв в конце сезона, момент, чтобы перевести дух, прежде чем сесть за стол с "Комо".
Я должен понять вектор нашего движения. И каким способом. Да, "Комо" остается моим приоритетом.
Это нормально, что кто-то пришел и ищет меня. Есть команды, которые ищут тренера или игрока. Они звонят, и это нормально. Так оно и есть, мы не должны лгать людям. Это происходит везде. Вы думаете, что Симеоне не звонили все эти годы? Тем не менее он все еще в "Атлетико". Всему свое время", - заявил Фабрегас.
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Напомним, что по информации итальянских СМИ, Сеск Фабрегас, Стефано Пиоли, Франческо Фариоли и Патрик Виейра претендуют на должность тренера "волков".
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