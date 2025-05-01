Ювентус заинтересован в трансфере юного немецкого таланта

Издание Tuttosport сообщает, что "Ювентус" начал предварительные переговоры о подписании 18-летнего полузащитника "Санкт-Паули" Марвина Шмитца. По информации источника, к молодому игроку уже проявляют интерес дортмундская "Боруссия", "Байер", "РБ Лейпциг" и "Штутгарт", поэтому туринцы решили действовать на опережение.

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Шмитц – универсальный хавбек, которого уже сравнивают со звездой "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммихом, но воспитанник академии "Санкт-Паули" еще не дебютировал в Бундеслиге на уровне первой команды.

Tuttosport отмечает, что "Ювентус" надеется приобрести немца за небольшую сумму и включить его в состав молодежной команды, выступающей в Серии C – третьем дивизионе Италии. Этим путем ранее уже проходили несколько игроков "Юве", в частности Кенан Йылдыз, Раду Драгушин, Дин Хейсен, Матиас Суле и Энсо Баренечеа.