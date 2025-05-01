Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус заинтересован в трансфере юного немецкого таланта
Усиление на будущее
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Издание Tuttosport сообщает, что "Ювентус" начал предварительные переговоры о подписании 18-летнего полузащитника "Санкт-Паули" Марвина Шмитца. По информации источника, к молодому игроку уже проявляют интерес дортмундская "Боруссия", "Байер", "РБ Лейпциг" и "Штутгарт", поэтому туринцы решили действовать на опережение.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Шмитц – универсальный хавбек, которого уже сравнивают со звездой "Баварии" и сборной Германии Йозуа Киммихом, но воспитанник академии "Санкт-Паули" еще не дебютировал в Бундеслиге на уровне первой команды.
Tuttosport отмечает, что "Ювентус" надеется приобрести немца за небольшую сумму и включить его в состав молодежной команды, выступающей в Серии C – третьем дивизионе Италии. Этим путем ранее уже проходили несколько игроков "Юве", в частности Кенан Йылдыз, Раду Драгушин, Дин Хейсен, Матиас Суле и Энсо Баренечеа.
Популярное сейчас
- Феерия в Барселоне, переход Степанова и возвращение Родри. Главные новости за 30 апреля
- Невероятная ничья. Барселона - Интер 3:3. Видео голов и обзор матча
- Украинское дерби отменяется. Свитолина узнала имя соперницы, с которой сыграет в полуфинале Мастерса в Мадриде
- Арсенал – ПСЖ, Барса – Интер, тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ