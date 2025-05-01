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Нападающий Милана рассказал об игре за клуб и работе с главным тренером
Хотим воплотить в жизнь нашу общую мечту
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" рассказал об игре за клуб и работе с главным тренером.
Жоау Феликс заявил, что футболисты команды хотят продолжать победный путь до конца для достижения общей цели.
"Важно то, что мы одержали две победы подряд, одну из которых в дерби. Команда преуспевает, и мы хотим продолжать в том же духе до конца, чтобы воплотить в жизнь нашу общую мечту — выиграть Кубок Италии. У нас есть уверенность и хорошие чувства.
Сержиу Консейсау? Отношения хорошие. Я знал его до того, как пришел сюда, и как тренера, и как человека. У нас нормальные отношения, как между тренером и игроком", - сказал нападающий.
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Жоау Феликс сейчас играет за "Милан" на правах аренды из "Челси" до июня 2025 года. На его счету 16 матчей, в которых забит один гол и отдана одна голевая передача.
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