  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Нападающий Милана рассказал об игре за клуб и работе с главным тренером

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Милана рассказал об игре за клуб и работе с главным тренером

Италия

Хотим воплотить в жизнь нашу общую мечту

Нападающий Милана рассказал об игре за клуб и работе с главным тренером

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" рассказал об игре за клуб и работе с главным тренером.

Жоау Феликс заявил, что футболисты команды хотят продолжать победный путь до конца для достижения общей цели.

"Важно то, что мы одержали две победы подряд, одну из которых в дерби. Команда преуспевает, и мы хотим продолжать в том же духе до конца, чтобы воплотить в жизнь нашу общую мечту — выиграть Кубок Италии. У нас есть уверенность и хорошие чувства.

Сержиу Консейсау? Отношения хорошие. Я знал его до того, как пришел сюда, и как тренера, и как человека. У нас нормальные отношения, как между тренером и игроком", - сказал нападающий.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Жоау Феликс сейчас играет за "Милан" на правах аренды из "Челси" до июня 2025 года. На его счету 16 матчей, в которых забит один гол и отдана одна голевая передача.

По теме
yellow-arrow
Ювентус заинтересован в трансфере юного немецкого таланта
yellow-arrow
Сеск Фабрегас о слухах, связывающие его с Ромой: Всему свое время
yellow-arrow
Лидер Интера провел юбилейный матч за клуб
Сержиу Консейсау Милан Жоау Феликс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sky Sport Italy
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости