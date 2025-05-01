Нападающий "Милана" рассказал об игре за клуб и работе с главным тренером.

Жоау Феликс заявил, что футболисты команды хотят продолжать победный путь до конца для достижения общей цели.

"Важно то, что мы одержали две победы подряд, одну из которых в дерби. Команда преуспевает, и мы хотим продолжать в том же духе до конца, чтобы воплотить в жизнь нашу общую мечту — выиграть Кубок Италии. У нас есть уверенность и хорошие чувства.

Сержиу Консейсау? Отношения хорошие. Я знал его до того, как пришел сюда, и как тренера, и как человека. У нас нормальные отношения, как между тренером и игроком", - сказал нападающий.