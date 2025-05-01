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Клуб Довбика в ближайшие дни представит окончательный проект стадиона
Арену планируют открыть в 2028 году
Фото - AS Roma
Клуб Довбика в ближайшие дни представит окончательный проект стадиона.
Проект "Ромы" представляет собой основополагающий шаг на пути к получению окончательного одобрения от городских учреждений.
Сообщается, что на этот раз, проект, похоже, получил конкретную поддержку мэра Рима Роберто Гуальтьери, что вселяет надежду. После предстоит подписать городские соглашения и объявить технические сроки открытия строительных площадок.
Открыть стадион "Рома" планирует в 2028 году.
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В данный момент "Рома" в турнирной таблице занимает 6-е место с 60-ю очками.
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