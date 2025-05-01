Главный тренер и лидер Интера дисквалифицированы из-за расследования связей с ультрас

"Интер" и "Милан" получили штрафы по итогам расследования относительно отношений клубов, персонала и ультрас.

Расследование началось в ноябре после арестов нескольких ультрас, которых подозревают в связях с мафией. Толчком к расследованию стало убийство Антонио Белокко – одного из лидеров "Курвы Норд" (фанатский сектор "Интера") – в начале сентября. Убийство совершил другой фанат.

В ходе расследования выяснилось, что несколько известных игроков и тренеров, в том числе Симоне Индзаги, Хакан Чалханоглу, Давиде Калабрия и вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти, встречались или общались с представителями ультрас. Было установлено, что некоторые из этих контактов нарушают правила Футбольной федерации Италии (FIGC).

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Как сообщает Sky Italia, Индзаги и Чалханоглу согласились на дисквалификацию на один матч и штраф – 15 000 евро для тренера и 30 000 для игрока. Они нарушили статьи 4 и 25 спортивного кодекса, где последняя запрещает игрокам и тренерам поддерживать связи с фанатами, которые не входят в официальные фан-клубы. Таким образом, Индзаги и Чалханоглу пропустят ближайший матч Серии А против "Вероны" в субботу. Это часть соглашения с FIGC, так что судебного разбирательства не будет.

Кроме того, "Интер" оштрафован на 70 000 евро, а "Милан" – на 30 000. Вице-президент "Интера" Хавьер Дзанетти должен заплатить 14 500 евро штрафа. Клаудио Сала и офицер по работе с болельщиками "Интера" Массимилиано Сильва получили аналогичные штрафы и отстранены от деятельности на 30 дней.

Офицер по связям с фанатами "Милана" Фабио Панса также оштрафован на 13 000 и дисквалифицирован на 30 дней. Бывший защитник "Милана", а ныне игрок "Болоньи" Давиде Калабрия также фигурирует в деле. В ближайшее время его заслушает федеральный прокурор Джузеппе Кине. Калабрия может пойти на сделку или предстать перед судом.