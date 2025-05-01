Полуфиналист Лиги конференций следит за экс-защитником Тоттенхэма

"Фиорентина" внимательно наблюдает за бывшим защитником лондонского "Тоттенхэма".

Как сообщил журналист Экрем Конур, представители "фиалок" намерены подписать 28-летнего Давинсона Санчеса, выступающего сейчас за "Галатасарай". Турецкий клуб установил цену в размере 20-25 миллионов евро на колумбийца.

Отмечается, что руководство "желто-красных" этим летом готово продать своего ключевого защитника, если им поступит соответствующее предложение. На популярном портале Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 19 миллионов евро.

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В этом сезоне Давинсон Санчес провел 38 матчей за "Галатасарай" во всех турнирах, забив 5 голов и отдав 2 ассиста.