Нападающий "Милана" рассказал о целях клуба к концу сезона.

Жоау Феликс рассказал, что главная цель Милана на следующий сезон – еврокубки.

"К сожалению, четвертое место далеко, и мы, вероятно, не сможем туда попасть, но нам все равно нужно приложить все усилия в последние четыре тура чемпионата и, прежде всего, выиграть Кубок Италии. Мы все хотим закончить этот сезон на высоте.

Это цель, к которой мы должны стремиться, потому что "Милан" должен играть в Европе. Мы все это хорошо знаем и день за днем ​​готовимся к финалу. Но не забываем, что впереди еще два матча, и мы хотим хорошо выступить в понедельник в Генуе", - сказал футболист.