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Нападающий Милана рассказал о целях клуба к концу сезона

Италия

Одна из целей уже известна

Нападающий Милана рассказал о целях клуба к концу сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Милана" рассказал о целях клуба к концу сезона.

Жоау Феликс рассказал, что главная цель Милана на следующий сезон – еврокубки.

"К сожалению, четвертое место далеко, и мы, вероятно, не сможем туда попасть, но нам все равно нужно приложить все усилия в последние четыре тура чемпионата и, прежде всего, выиграть Кубок Италии. Мы все хотим закончить этот сезон на высоте.

Это цель, к которой мы должны стремиться, потому что "Милан" должен играть в Европе. Мы все это хорошо знаем и день за днем ​​готовимся к финалу. Но не забываем, что впереди еще два матча, и мы хотим хорошо выступить в понедельник в Генуе", - сказал футболист.

Нападающий рассказал о сопернике в Кубке Италии "Болонье".

"Мы играли с ними в марте в лиге и проиграли 2-1 у них дома. Они играют в хороший футбол, и если вы дадите им пространство, они могут вам навредить. Нам придется хорошо подготовиться и подойти к 14 мая полностью сосредоточенными". – заявил нападающий.

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Сейчас "Милан" занимает 9-е место в турнирной таблице с 54-мя набранными баллами. От четвёртого места отделяет 8 баллов.

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Милан Жоау Феликс
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Источник:
Sky Sports Italy
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
01.05.2025 в 16:56
То він - нападник)) скільки ж він забив?))))
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Комментарии 1
Alex_ForzaMilan (Корсунь )
01.05.2025 в 16:56
То він - нападник)) скільки ж він забив?))))
Ответить
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