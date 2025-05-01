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Защитник Ювентуса вскоре подпишет новый контракт с клубом

Италия

Получит существенное увеличение зарплаты

Защитник Ювентуса вскоре подпишет новый контракт с клубом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ювентус" и Федерико Гатти достигли договоренности о продлении контракта, который свяжет футболиста с туринским клубом до лета 2030 года. Это будет самый длинный контракт среди всех игроков действующего состава "бьянконери".

Как сообщает Calciomercato, стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, и официальное объявление ожидается в мае. Сейчас действующий контракт защитника рассчитан до лета 2028 года, но его планируют продлить еще на два года – до завершения сезона 2029/30.

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Сейчас Гатти получает около 1,5 миллиона евро в год – это одна из самых низких зарплат среди основных игроков "Ювентуса". По данным источников, новый контракт предусматривает увеличение этой суммы вдвое – примерно до 3 миллионов евро за сезон.

Добавим, что в этом сезоне на счету итальянца 1 гол и 2 ассиста в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
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