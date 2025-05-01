Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Ювентуса вскоре подпишет новый контракт с клубом
Получит существенное увеличение зарплаты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" и Федерико Гатти достигли договоренности о продлении контракта, который свяжет футболиста с туринским клубом до лета 2030 года. Это будет самый длинный контракт среди всех игроков действующего состава "бьянконери".
Как сообщает Calciomercato, стороны вели переговоры в течение нескольких месяцев, и официальное объявление ожидается в мае. Сейчас действующий контракт защитника рассчитан до лета 2028 года, но его планируют продлить еще на два года – до завершения сезона 2029/30.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Сейчас Гатти получает около 1,5 миллиона евро в год – это одна из самых низких зарплат среди основных игроков "Ювентуса". По данным источников, новый контракт предусматривает увеличение этой суммы вдвое – примерно до 3 миллионов евро за сезон.
Добавим, что в этом сезоне на счету итальянца 1 гол и 2 ассиста в 40 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Соболенко прокомментировала скандальный эпизод в матче против Костюк
- Реал Мадрид определил идеального кандидата на замену Модричу
- Опередил Месси: Рафинья стал еще ближе к рекордному количеству голевых действий за один сезон в истории ЛЧ
- Грациани - после игры Ромы с Интером: Единственный, кого можно упрекнуть - это Довбик
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Звезда Ман Сити устроил вечеринку после пятиминутного появления в матче АПЛ