Известный экс-тренер Наполи и Интера возглавит популярную азиатскую команду

Известный бывший тренер "Наполи" и "Интера" возглавит популярную азиатскую команду.

Согласно эксклюзивной информации от журналиста Руди Галетти, новым наставником иранского "Эстегляля" станет Вальтер Мадзарри. Руководство клуба достигло договоренности с 63-летним итальянским специалистом на следующий сезон.

Известно, что стороны уже подписали все необходимые документы и заключили контракт. После длительных переговоров представителям удалось убедить специалиста начать новую главу в своей тренерской карьере на Ближнем Востоке

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Последним местом работы Вальтера Мадзарри был "Наполи", который он возглавлял в период с ноября 2023 года по февраль 2024 года. До этого он работал с "партенопейцами" с 2009 по 2013 год, выиграв с клубом Кубок Италии в 2012 году.