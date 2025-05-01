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Фенербахче хочет подписать форварда Ювентуса

Италия

Влахович может переехать в Турцию

Фенербахче хочет подписать форварда Ювентуса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Фенербахче" заинтересован в подписании нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича.

Как пишет Football Italia, клуб, который возглавляет Жозе Моуринью, готовит официальное предложение по сербскому форварду в преддверии летнего трансферного окна. "Фенербахче" готов заплатить за Влаховича около 40 миллионов евро.

Душан в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 5 результативных передач в 38 матчах. за "Ювентус".

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Ювентус (Турин) Фенербахче (Стамбул) Душан Влахович
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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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