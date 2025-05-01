Фенербахче хочет подписать форварда Ювентуса

"Фенербахче" заинтересован в подписании нападающего туринского "Ювентуса" Душана Влаховича.

Как пишет Football Italia, клуб, который возглавляет Жозе Моуринью, готовит официальное предложение по сербскому форварду в преддверии летнего трансферного окна. "Фенербахче" готов заплатить за Влаховича около 40 миллионов евро.

Душан в текущем сезоне забил 14 голов и отдал 5 результативных передач в 38 матчах. за "Ювентус".