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Парма хотела бы арендовать талантливого форварда Интера
Франческо Эспозито может снова сменить команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Парма" проявляет интерес к нападающему миланского "Интера" Франческо Эспозито. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, клуб рассматривает возможность аренды 19-летнего итальянского форварда на следующий сезон.
Сейчас Франческо Эспозито выступает на правах аренды за "Специю" во втором итальянском дивизионе.
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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