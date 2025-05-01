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Парма хотела бы арендовать талантливого форварда Интера

Италия

Франческо Эспозито может снова сменить команду

Парма хотела бы арендовать талантливого форварда Интера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Парма" проявляет интерес к нападающему миланского "Интера" Франческо Эспозито. Об этом сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, клуб рассматривает возможность аренды 19-летнего итальянского форварда на следующий сезон.

Сейчас Франческо Эспозито выступает на правах аренды за "Специю" во втором итальянском дивизионе.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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