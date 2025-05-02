Итальянский гранд нацелился на трансфер перспективного защитника Лестера

Итальянский гранд нацелился на подписание перспективного центрального защитника "Лестера".

Как сообщил журналист Николо Скира, представители "Милана" внимательно наблюдают за Калебом Околи, который вылетел со своей командой в Чемпионшип по итогам этого сезона. Учитывая этот факт, 23-летний итальянец может уйти из клуба во время летнего трансферного окна. Несколько клубов из АПЛ также проявили интерес к футболисту.

Напомним, что прошлым летом "Лестер" подписал Околи из "Аталанты" за 14 миллионов евро.

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В этом сезоне Калеб Околи провел 22 матча за "Лестер" во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.