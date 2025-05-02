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Итальянский гранд нацелился на трансфер перспективного защитника Лестера
Интересный вариант
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский гранд нацелился на подписание перспективного центрального защитника "Лестера".
Как сообщил журналист Николо Скира, представители "Милана" внимательно наблюдают за Калебом Околи, который вылетел со своей командой в Чемпионшип по итогам этого сезона. Учитывая этот факт, 23-летний итальянец может уйти из клуба во время летнего трансферного окна. Несколько клубов из АПЛ также проявили интерес к футболисту.
Напомним, что прошлым летом "Лестер" подписал Околи из "Аталанты" за 14 миллионов евро.
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В этом сезоне Калеб Околи провел 22 матча за "Лестер" во всех турнирах, отметившись одним голом. Авторитетный сайт Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
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