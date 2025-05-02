Серия А. Венеция не выходит из зоны вылета

Серия А. 35-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Венеция" 1:1

Голы: Влашич 77 (пен.) - К. Перес 36

В предыдущем сезоне Паоло Ваноли вывел "Венецию" в Серию А. За что получил повышение до должности главного тренера "Торино". С ним "Торо" находится там же, где и всегда - в середине турнирной таблицы, далеко от зоны вылета, далеко от Еврокубков. А "Венеция" с Эусебио Ди Франческо находится там, где ей и прогнозировали - в зоне вылета. До сих пор находится.

Сегодня она могла выйти из той зоны перед матчем "Лечче" против самого "Наполи", в котором ожидается потеря очков аутсайдера. Но выйти венецианцы не смогли. Хотя и открыли счет. Открыли довольно заслуженно, поскольку играли в первом тайме неплохо. Дзербин забил из офсайда. Милинкович-Савич отбивал удар Гиткьера и уже явно спасал от Дзербина.

Голевая атака получилась несколько неуклюжей, но в итоге Гиткьер отдал Пересу, тот проскочил между защитниками и забил.

В первом тайме "Торино" запомнился лишь немного неточными ударами головой Санабрии и Касадеи. А вот во втором, сразу выполнив три замены, устроил осаду ворот соперника. С 46-ой по 88-ую минуту выиграв по ударам по воротам со счетом 9:0. Вратарь Раду спасал от Адамса, отбивал непростой удар Влашича. А в итоге рука Идзеса привезла пенальти и 1:1.

В концовке атаковали обе команды, и "Торино" был ближе к голу. Адамс пробил немного выше, Элмас закрутил в дальний угол - Раду достал.

В который раз в сезоне "Венеция" привозит себе гол и из-за этого теряет результат. Потому и остается без гостевых побед в сезоне, хотя и с пятью ничьими в последних пяти таких матчах. Потому и остается в зоне вылета, хотя и лишь в одном очке позади "Лечче". Теперь она надеется на "Наполи". А "Торино" остается на десятом месте.