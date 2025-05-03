Все любят Скотта. Скотт МакТоминей - стальные легкие и бомбардир Наполи

Паоло Ди Канио заявляет, что директоры "Манчестер Юнайтед", решившие продать Скотта МакТоминея, должны быть арестованы. Джанфранко Дзола сообщает, что в Англии до сих пор не понимают, почему его продали. Даже тогдашний тренер МЮ Эрик Тен Хаг выразил разочарование из-за продажи. И тем временем "Юнайтед" в своей лиге 14-ый и уже без Тен Хага, а МакТоминей - первый, причем один из главных героев сезона.

Болельщики манкунианцев до сих пор злы на руководство за эту продажу. Поскольку Скотт - плоть от их плоти. Он был в клубе беспрерывно с пяти лет, его ярый болельщик, один из последних выходцев из академии, ниточка к легендарным выходцам оттуда времен Алекса Фергюсона. Ферги знаком с его семьей, даже были слухи, что родственник. "Манчестер Юнайтед" в его венах", - говорил даже Тен Хаг.

И в Неаполе его просто обожают. И его работу на поле, и его влюбленность в город, в местную погоду, в местную кухню. Его слова о вкуснейших местных помидорах. Его фотографии в обнимку с легендарным работником клуба Томмазо Стараче. Он уже даже стал культовым героем. Комплименты, слова восхищения не иссякают.

"История Скотта - наиболее неимоверная, экспортированная из Шотландии со времен озера Лох-Несс". "До него дотронулась божественная благодать. Если его сейчас приведут на конклав, его изберут Папой Римским". "Интер" не будет чемпионом, потому что у него нет святой воды МакТоминея". "Король Неаполя". "Макдомини" (от слова "доминировать"). И все это слова журналистов. Ну а болельщики с ними солидарны.

Так всегда в Неаполе. Тебя очень быстро возвеличивают, очень быстро возводят в культовый статус. Правда, и быстро сбрасывают с пьедестала. Как Виктора Осимхена и Хвичу Кварацхелию, героев третьего Скудетто команды, пожелавших уйти. Так может случиться и со Скоттом. Но ныне нет никаких причин заглядывать в будущее. Ныне неаполитанцы наслаждаются достижениями шотландца в настоящем.

"МакТоминей покрывает 99 процентов поверхности земли", "МакТерминатор", "МакТотальный", "кирасир с шелковым касанием мяча", "стальные легкие", "энциклопедия футбола", "Царь Мидас". Эпитеты слишком пафосные. Но они важны. Поскольку указывают на причины его успеха и такой любви к нему. Он делает на поле все. От обороны в центре поля до забивания голов в атаке.

В "Манчестер Юнайтед" он играл в центре поля, на позиции последнего опорника, и его задачей было прикрывать оборону и раздавать пасы. Но это не его игра. Он всегда заявлял, что является восьмым номером, меццалой, как говорят в Италии, то есть должен бегать вперед, играть вертикально, подключаться в штрафную площадку и забивать. Без мяча он действует лучше, чем с мячом. На "Олд Траффорд" этого не поняли.

Вроде бы начали понимать в предыдущем сезоне. Его рекордном по забитым мячам в лиге - семь. Но затем взяли и продали. И теперь на его счету в "Наполи" в лиге 11 голов. В том числе пять в последних трех матчах. "Юнайтед" же в этом сезоне был вынужден ставить на позицию даже не "восьмерки", а "десятки" крайнего защитника Мазрауи или опорника Майну. Скотт подошел бы там идеально.

Ментор Массимилиано Аллегри Джованни Галеоне заявляет, что в "Юнайтед" сошли с ума, отпустив такого игрока, и сообщает, что Аллегри думает так же.

Вначале в академии он играл как центрфорвард, но перешел назад. Даже играя в центре обороны. Возможно, именно игра на разных позициях научила его разнообразию. Он преодолел проблемы с ростом и постоянными травмами и в итоге вымахал до 193-ех сантиметров. Сын бегуна на длинные дистанции, признававшийся, что пытался, но так и не побил рекордные результаты отца, стал выносливым, постоянным бегунком.

Жозе Моуриньо называл его классическим полузащитником и особенным характером, нужным команде в решающие моменты. Даже сам купил и вручил ему подсвечник как приз лучшему игроку команды в сезоне. Оле Гуннар Сульшер называл его человеком-монстром. И игроки "Юнайтед" очень любили его. Бруну Фернандеш был очень рад получить от него футболку "Наполи" и написал в соцсетях: "Имя, завоевавшее сердце Неаполя".

Однако не покидало ощущение, что Скотт не реализовывает свой потенциал, что застрял в посредственности, остановился в развитии. Казалось, что он - просто посредственный игрок. Еще один в составе. И ему самому это надоело.

В "Наполи" он стал одним из лидеров, что помогло ему высвободиться, стать более уверенным. Антонио Конте объясняет: "Ему никогда не предоставляли главную роль в "Манчестер Юнайтед", а здесь мы дали ему такую. Я знал, что голы у него в крови и требовал от него забивать. Он тяжело работал и ныне стал цельным игроком, лучше понимает игру. Он не считал "Наполи" понижением уровня, а приехал быть главным героем".

"Переход был огромным решением для меня, моей семьи и друзей. Но я решился и с тех пор не смотрел назад. Благодаря моей семье и друзьям, стресс вокруг меня минимальный. Когда я услыхал о такой возможности, во мне загорелся огонь, и я знал, что должен прийти сюда. Мне всегда помогают, и я всем очень благодарен. Акклиматизироваться в другой стране всегда тяжело, но итальянцы очень сильно помогали мне во всем".

Ему точно помогли Конте и соотечественник Билли Гилмор, который перешел из "Брайтона" в "Наполи" вместе с ним. Помогла любовь болельщиков. Ну и прежде всего - свои качества - работоспособность и взвешенность. "Итальянский футбол другой, здесь много тактики и нужно учиться. Но если тренироваться как следует, следить за собой и хотеть учиться, ты можешь адаптироваться быстро".

"Мои родители учили меня быть скромным и тяжело работать. А моя наибольшая мечта как человека - быть счастливым. Очень важно жить с улыбкой на лице, и тогда ты и играешь в футбол лучше. И нельзя сдаваться. Никогда не сдаваться. Не важно, какие ситуации случаются в жизни, никогда не сдаваться, никогда не выбрасывать белое полотенце на ринг. В жизни и в футболе".

Его личный повар Марио Соррентино рассказывает, что никогда не встречал такого профессионала.

А ведь он мог и не оказаться в Неаполе. Середняки АПЛ хотели его, а "Наполи" во второй половине августа практически подписал Марко Брешианини, пригласил его на медосмотр. Но когда спортивный директор Джованни Манна услыхал, что есть реальная возможность подписать МакТоминея, заблокировал трансфер Брешианини и бросил все силы на шотландца. Теперь этот поворот в Италии называют решившим судьбу Скудетто.

Журналист Паоло Кондо заявил, что МакТоминей стоит 15 мест в турнирной таблице - девять, на которые поднялся "Наполи" по сравнению с предыдущим сезоном (с десятого на первое), и шесть, на которые опустился "Манчестер Юнайтед" - с восьмого на 14-ое.

11 голов в лиге - больше, чем забил любой другой полузащитник "Наполи" в своем первом сезоне в эру Аурелио Де Лаурентиса. То есть больше, чем Марек Хамшик, Петр Зелински. До рекорда легендарного для "Наполи" Хамшика за любой сезон остался один гол. А в нынешнем сезоне это больше, чем любой другой центральный полузащитник в лигах Топ-5. Также это больше, чем любой другой шотландец в истории Серии А.

Он забил важнейший гол в очной дуэли в гостях с "Интером", принеся 1:1. Также принес 1:0 в гостях над "Торино", забил в 3:2 в гостях над "Аталантой", в матче, который считают переломным моментом для неаполитанцев. В феврале и марте у него был неудачный период с одним голом в девяти матчах. Из них "Наполи" выиграл лишь два. К середине апреля он проснулся, забил пять мячей в трех матчах - и "Наполи" все выиграл.

Среди игроков своего амплуа в лигах Топ-5 он среди лучших по ударам по воротам, по ударам в створ, по касаниям мяча в штрафной площадке соперника, по пасам и дриблингу с мячом вперед. И при этом по выигранным единоборствам на втором этаже и по заработанным фолам. Всегда один из лучших по километражу.

Он и вправду делает все. Помогает в отборе мяча в центре поля, бежит вперед, участвует еще одним пасом вперед в комбинации, затем бежит дальше без мяча в штрафную площадку и замыкает, ногой или головой. Такое впечатление, будто на поле 3-4 МакТоминея. Он блестяще видит свободное пространство, каналы для прорыва. "Летучий шотландец" - еще одна совершенно логичная его кличка.

Сам он говорит, что из кличек ему больше всего нравится "Макфратм", неаполитанское сокращение "mio fratello" - "мой брат".

Именно его вариативность позволила Конте часто менять тактическую схему. 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2. Менял тренер вынужденно, из-за травм, и работа Скотта, даже игравшего на левом фланге полузащиты, очень сильно помогала. Без него тактический фундаменталист Конте, как-то говоривший, что от трех центральных защитников откажется "только через мой труп", не сумел бы перестроиться.

Можно даже сказать, что МакТоминей настолько великолепен, что сразу же после своего прихода, еще когда не было травм, заставил Конте отказаться от игры с тремя центральными защитниками. Переход на 4-3-3 в августе стал землетрясением, ведь все знают, насколько упрям и неподвижен Конте в своих тактических взглядах. И даже шутят, что такое достижение Скотта - более значимое и тяжелее достижимое, чем Скудетто.

"Наполи" не играет в яркий футбол. Не забивает много. 54 гола в 34-ех матчах лиги - лишь четвертое место. Еще и зимой потерял главную звезду - Кварацхелию. Не приведя ему замену. Но замена нашлась внутри. Кроме Ромелу Лукаку и МакТоминея, атаки у неаполитанцев нет. Потому важность каждого из них огромна. При этом от форварда Лукаку и ожидали забивать. А вот прорыв МакТоминея великолепен и сенсационен.

Сумеет ли он дотащить "Наполи" до сенсационного Скудетто? Сохранит ли свой уровень в следующем сезоне или станет однодневкой в футбольном смысле? Неизвестно. Скептицизм присутствует, часто кажется, что Скотт залетел слишком высоко и скоро опустится на землю. Но, возможно, он просто с опозданием, в 28 лет, расправляет крылья.

Как говорил Лучано Спаллетти, тренер "Наполи" во время завоевания третьего Скудетто в сезоне 2022/23, герои того достижения навечно останутся на стенах города. Герои четвертого, если оно придет в этом сезоне, также останутся. И среди них МакТоминей будет на первом плане.

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