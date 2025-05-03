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Ювентус подпишет новый контракт со своим полузащитником до начала клубного ЧМ-2025

Италия

Остались только детали

Ювентус подпишет новый контракт со своим полузащитником до начала клубного ЧМ-2025

Getty Images/Global Images Ukraine

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Продление контракта полузащитника "Ювентуса" Вестона Маккенни с клубом находится на завершающей стадии. Об этом сообщает Николо Скира.

Согласно предварительной информации, он зарабатывал в Италии 2,8 млн евро в год. Теперь же он будет получать 3 млн евро за сезон.

Контракт будет подписан до начала клубного Чемпионата мира-2025.

Скира отмечает, что к американцу был интерес со стороны клубов вне Серии А. Однако приоритетом для Вестона был "Ювентус".

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Текущее соглашение футболиста действует до лета 2026 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 24 миллиона евро.

В этом сезоне Маккенни провел 40 матчей во всех турнирах и оформил пять голов и три ассиста.

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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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