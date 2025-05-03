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Тренеру середняка Серии А стало плохо во время матча

Италия

Неприятный случай

Тренеру середняка Серии А стало плохо во время матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Тренеру середняка Серии А стало плохо во время матча.

В поединке между "Торино" и "Венецией", тренер хозяев Паоло Ваноли почувствовал недомогание и упал на землю. Медики среагировали оперативно и уже через пару минут тренер вернулся к своим обязанностям.

Источник сообщает, что у тренера резко упало давление из-за переживаний. Специалист всё время был в сознании.

После матча Ваноли прошёл медобследование на стадионе. Его помощник в общении со СМИ заявил, что тренер чувствует себя хорошо.

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К слову, матч между "Торино" и "Венецией" закончился со счётом 1:1.

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Источник:
La Repubblica
Опубликовал: Владислав Прийменко
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