Один из лучших левых защитников мира всё ещё хочет остаться в Милане

Француз посылает важные сигналы клубу, но в конечном счете решающими факторами будут два: новый тренер и переговоры по продлению контракта.

История любви между Тео Эрнандесом и "Миланом" казалась завершенной, но с течением недель она немного разгорелась снова. В основе всего выступления, значительно улучшившиеся с тех пор, как Консейсау начал использовать схему 3-4-3. Бывший вингер "Реала" вернулся к игре на фланге, как и в свои лучшие времена.

Теперь у него, кажется, снова появились правильные мотивы и желание не менять футболку.

Читайте также Бывший наставник Ювентуса остается одним из главных кандидатов на работу в Милане

Если он выиграет Кубок Италии в Риме 14 мая, найти соглашение о продлении контракта может быть легче.