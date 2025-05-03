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Один из лучших левых защитников мира всё ещё хочет остаться в Милане
Продление договора стало вполне возможным
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Француз посылает важные сигналы клубу, но в конечном счете решающими факторами будут два: новый тренер и переговоры по продлению контракта.
История любви между Тео Эрнандесом и "Миланом" казалась завершенной, но с течением недель она немного разгорелась снова. В основе всего выступления, значительно улучшившиеся с тех пор, как Консейсау начал использовать схему 3-4-3. Бывший вингер "Реала" вернулся к игре на фланге, как и в свои лучшие времена.
Теперь у него, кажется, снова появились правильные мотивы и желание не менять футболку.
Если он выиграет Кубок Италии в Риме 14 мая, найти соглашение о продлении контракта может быть легче.
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