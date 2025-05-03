Серия А. Команды отказываются обеспечить место в лиге

Серия А. 35-й тур

Парма. "Эннио Тардини"

"Парма" - "Комо" 0:1

Гол: Стрефецца 79

В первых двух матчах субботы в Серии А команды, все ещё борющиеся против вылета, но близкие к успеху, принимали команды, которые в предыдущем туре математически обеспечили себе места в Серии А. В пятницу "Венеция" сыграла лишь вничью, так что и "Кальяри" с "Пармой" близки к радости, которой уже достигли "Комо" и "Удинезе". Сегодня можно было ещё приблизиться к этой радости.

Впрочем, как ни странно, никто не приблизился. Сегодня ещё и команды, которым были нужны очки, проиграли дома командам, которым они уже и не нужны.

В Парме встречались команды в очень хорошей форме. "Комо" - одна из двух команд лиги, которая начинала тур с серией побед больше двух. Причём с наибольшей - из четырёх. В пяти предыдущих матчах она не проигрывала. "Парма" же не проиграла в предыдущих семи. Правда, из них шесть - ничьи. Мало побед. Потому и всё ещё не обеспечила себе место в Серии А. А сегодня она вообще проиграла. В такой важный момент.

Моменты были у обеих команд. Забивать должны были обе. Забила лишь одна. Длинный мяч нашел Дувикаса, тот принял плохо, но мяч отскочил к Стрефецце. А после этого Бютез дважды помешал Ману сравнять, сам Ман помешал себе, когда замкнул с линии вратарской выше ворот.

"Комо" с пятой победой подряд даже выходит на десятое место. "Парма" же на 16-ом, в шести очках над зоной вылета. В худшем случае по итогам тура будет в четырех, так что все совсем не страшно. Но сегодня она должна была достичь большего.

===========

Кальяри. "Унипол Домус"

"Кальяри" - "Удинезе" 1:2

Голы: Зортеа 35 - Саррага 27, Т. Кристенсен 67

"Кальяри" проигрывает чаще. Проиграл два из трёх предыдущих матчей. Но ведь в борьбе "Интеру" и "Фиорентине". А последний выиграл в гостях у ещё одного конкурента в борьбе против вылета - "Вероны". И это всё равно выглядело лучше, чем "Удинезе", который не выигрывал семь туров подряд с пятью поражениями. Хотя в предыдущем матче фриуланцы добыли почётный результат - 0:0 с "Болоньей". И вот сегодня продолжили выход из кризиса.

Гости забили вскоре после момента хозяев. Мяч Пикколи перед вратарем полетел чуть неточно. А его партнер по команде Луперто не прервал как следует, Модешту вернул с фланга, и Саррага замкнул. Зортеа принял длинный мяч и технично забил, сравняв. Но после углового с рикошетами Кристенсен затолкал практически животом и вернул своей команде преимущество. А местные болельщики освистали свою команду.

"Удинезе" остается 12-ым. А "Кальяри" на 14-ом месте в семи очках над зоной вылета. В худшем случае по итогам тура будет в пяти, так что и здесь совсем не страшно. Но и сарды сегодня должны были достичь большего.