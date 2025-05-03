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Лечче - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Борьба за чемпионство
В 35-м туре Серии А у "Лечче" гостит "Наполи". Напомним, неаполитанцы борются за чемпионство. Сейчас команда имеет преимущество над ближайшим оппонентом в 3 очка.
Игра пройдет в субботу, 3-го мая. Начало - в 19:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.
Трансляція матчу Лечче - НаполіСмотреть трансляцию
Если вы не имеете возможности смотреть видеоэфир - следите за ходом событий в игре с помощью матч-центра UA-Футбол.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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