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Лечче - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Борьба за чемпионство

Лечче - Наполи. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

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В 35-м туре Серии А у "Лечче" гостит "Наполи". Напомним, неаполитанцы борются за чемпионство. Сейчас команда имеет преимущество над ближайшим оппонентом в 3 очка.

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Игра пройдет в субботу, 3-го мая. Начало - в 19:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале MEGOGO Футбол 1.

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Трансляція матчу Лечче - Наполі
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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