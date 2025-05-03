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Интер – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Нерадзурри нужно догонять Наполи
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Подопечные Индзаги, занимающие второе место в таблице (71 балл), будут принимать "скалигеров", которые еще не обеспечили прописку в элите на следующий сезон (15-е место, 32 очка).
В первом круге ломбардийцы разгромили соперника на стадио Марк'Антонио Бентегоди со счетом 5:0. Миланский клуб забил все голы еще до перерыва, а Маркус Тюрам принял участие в трех результативных атаках.
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Серия А. 35-й тур
3 мая. 21:45. Милан. Стадио Джузеппе Меацца
Интер – Верона
Трансляция – Megogo 2
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