Интер – Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Подопечные Индзаги, занимающие второе место в таблице (71 балл), будут принимать "скалигеров", которые еще не обеспечили прописку в элите на следующий сезон (15-е место, 32 очка).

В первом круге ломбардийцы разгромили соперника на стадио Марк'Антонио Бентегоди со счетом 5:0. Миланский клуб забил все голы еще до перерыва, а Маркус Тюрам принял участие в трех результативных атаках.

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