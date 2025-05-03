Серия А. Лечче - Наполи 0:1. Еще один тяжелый шаг к Скудетто

Серия А. 35-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Наполи" 0:1

Гол: Распадори 24

"Лечче": Фальконе, Жилбер (Д. Вейга 63), Гашпар, Баширотто, Галло, Пьерре (Бериша 65), Л. Кулибали, Каба (Хельгасон 46), Пьеротти (Ндри 84), Крстович, Карлссон (Моренте 46)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Оливера, Спинаццола, Лоботка (Гилмор 53), Ангисса, МакТоминей, Политано (Нгонг 87), Лукаку (Симеоне 87), Распадори (Биллинг 79)

Предупреждения: Крстович 66, Моренте 82

Главный арбитр: Давиде Масса

Южный "Лечче" видит в южном "Наполи" принципиального соперника. А также - в Антонио Конте, уроженце города, воспитаннике и бывшем игроке местной команды, пошедшем тренировать злейшего врага - "Бари". Кроме этого, "джаллоросси" борются против вылета. И сегодня играли первый домашний матч после смерти своего массажиста Грациано Фиориты, желая почтить его память и злясь на лигу за перенос предыдущего матча лишь на три дня после его кончины. Так что мотивация хозяев сегодня была очень высокой.

Тем не менее, гости справились. С трудом, без яркой игры. Примерно как в предыдущем гостевом матче, когда победили безоговорочно последнюю команду лиги "Монцу" лишь со счетом 1:0. В марте они также сыграли в Венеции против команды из зоны вылета 0:0. Так что сегодняшнюю победу с минимальным счетом не нужно воспринимать как что-то необычное или как укор, критику в адрес неаполитанцев. Так они играют - натужно. И при этом собирают победы (пять в последних шести турах) и приближаются к Скудетто.

Атмосфера была напряженной. Еще перед матчем власти Лечче отменили 700 билетов болельщиков "Наполи" и заявляли, что, кроме гостевой трибуны, не пустят на стадион никого из жителей Неаполя и его региона. На стадионе в память о Фиорите не звучала музыка, ему были посвящены баннеры, цветы, фотографии. Были посвящены баннеры и руководству лиги. Оскорбительные. А на пятой минуте на поле полетели файеры, даже прожегшие дыру в сетке. К первому тайму арбитр в итоге добавил девять минут.

Добавил он в том числе и из-за долгой проверки ВАР гола Ромелу Лукаку. Политано сместился с фланга в центр, прострелил, мяч попал в бельгийца и залетел. Но в итоге оказался минимальный офсайд. "Лечче" ответил неплохим прорывом и ударом Крстовича с линии штрафной - выше. В целом игра была равной и вязкой, скучной, медленной, почти без опасных моментов. Но все же "Наполи" нашел гол. Распадори реализовал штрафной, пробив в угол вратаря. А ответ головой Гашпара попал в перекладину.

Сразу после удара Гашпара также включился ВАР, но рука Спинаццолы в своей штрафной была скорее прижата к телу, да и мяч, если вообще попал в нее, попал от груди.

Второй тайм также начался с отмененного гола "Наполи". Из-за фола в атаке. Ответ Хельгасона Мерет вытащил из-под перекладины, попытку Кулибали Оливера заблокировал лицом. Штрафной Хельгасона пролетел близко к стойке. Как и удар Кулибали издали с игры. "Лечче" пытался давить и в последние 20 минут матча владел мячом 66 процентов времени. Но забить так и не сумел. Да и в концовке "Наполи" провел несколько атак, а не только сидел в обороне.

Пять побед и ничья "Наполи" в последних шести турах лиги. Четыре тура подряд без пропущенных. Вторая гостевая победа подряд после пяти таких матчей без побед. Он проснулся вовремя. Проснулся, наверное, слишком сильное слово, учитывая его игру, в том числе и в этом матче. Но и полусна, одного открытого глаза ему хватает для гандикапа в шесть очков над "Интером" перед матчем последнего. А "Лечче" без побед в 12-ти последних матчах, лишь с четырьмя ничьими в них, в одном очке над зоной вылета.