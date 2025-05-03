Серия А. Интер набрал три очка и сохранил силы перед Барселоной

Серия А. 35-й тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Эллас Верона" 1:0

Гол: Асллани 9 (пен.)

"Интер": Х. Мартинес, Биссек (Димарко 69), Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Асллани, Фраттези, Зелински (Мхитарян 68), Залевски (Ачерби 84), Корреа, Арнаутович (Тареми 77)

"Эллас Верона": Монтипо, Данилюк, Валентини, Фрезе, Чачуа, Сердар, Дуда (Тенгстедт 80), Ниассе (Кастанос 80), Брадарич (Ливраменто 90+2), Суслов (Бернед 69), Сарр (Москера 69)



Предупреждения: Дармиан 23 - Валентини 46, Дуда 71, Кастанос 85

Главный арбитр: Джанлука Манганьелло

Главный турнир для "Интера" ныне - Лига Чемпионов. И не только потому, что наиболее престижный, но и потому, что там он зависит от себя. В лиге же он проиграл два матча подряд, еще и без забитых мячей, и отдал первое место "Наполи". А тот сегодня вечером уже выиграл свой матч. Его будет трудно догнать.

Потому "нерадзурри", отдыхая после первого матча против "Барселоны" и готовясь к ответному, сегодня произвели десять замен в стартовом составе по сравнению с матчем против "блаугранас". Произвели бы и все одиннадцать, но Бенжамен Павар травмировался, и Янну Биссеку пришлось вновь играть.

Так выглядела и их игра. Усталая, медленная, недостаточно креативная. Именно как игра вторым составом команды, мысли которой уже не в этом матче и даже не в этом турнире. Хотя ведь минимум команда дисквалифицированного Симоне Индзаги сделала. Победила и не пропустила. Так какие претензии?

Ей удалось забить ранний гол. Валентини двигал рукой к мячу, и ВАР это заметил. Вскоре Залевски прорвался и пробил в Монтипо. Хотя "Верона" вскоре ответила. Сарр получил вразрез и пробил интереснее - Хосеп Мартинес отбил. А ответы "Интера" - два удара Арнаутовича головой - были чуть неточными.

В первом тайме Арнаутович и компания хотя бы доминировали. Владели мячом 73 процента времени, по ударам по воротам победили со счетом 7:2. А вот во втором играть им уже вообще не хотелось. По ударам они проиграли тайм со счетом 2:4. И просто дожидались финального свистка. Прикрывая оборону.

Такой игры им хватило. Суслов пробил справа неточно. Дуда также не попал неплохим ударом издали. В целом же и "Верона", зная, что три конкурента в борьбе против вылета в этом туре уже проиграли, особо не старалась. Наверное, думала об очном матче против одного из них - "Лечче" - через неделю.

"Интер" отстает от "Наполи" на три очка за три тура до финиша сезона в лиге. И думает о "Барселоне". "Верона" же опережает зону вылета на шесть очков и в худшем случае по итогам тура будет опережать на четыре.