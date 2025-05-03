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Серия А. Интер набрал три очка и сохранил силы перед Барселоной
Скромная победа вторым составом
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Серия А. 35-й тур
Милан. "Джузеппе Меацца"
"Интер" - "Эллас Верона" 1:0
Гол: Асллани 9 (пен.)
"Интер": Х. Мартинес, Биссек (Димарко 69), Де Фрай, Аугусто, Дармиан, Асллани, Фраттези, Зелински (Мхитарян 68), Залевски (Ачерби 84), Корреа, Арнаутович (Тареми 77)
"Эллас Верона": Монтипо, Данилюк, Валентини, Фрезе, Чачуа, Сердар, Дуда (Тенгстедт 80), Ниассе (Кастанос 80), Брадарич (Ливраменто 90+2), Суслов (Бернед 69), Сарр (Москера 69)
Предупреждения: Дармиан 23 - Валентини 46, Дуда 71, Кастанос 85
Главный арбитр: Джанлука Манганьелло
Главный турнир для "Интера" ныне - Лига Чемпионов. И не только потому, что наиболее престижный, но и потому, что там он зависит от себя. В лиге же он проиграл два матча подряд, еще и без забитых мячей, и отдал первое место "Наполи". А тот сегодня вечером уже выиграл свой матч. Его будет трудно догнать.
Потому "нерадзурри", отдыхая после первого матча против "Барселоны" и готовясь к ответному, сегодня произвели десять замен в стартовом составе по сравнению с матчем против "блаугранас". Произвели бы и все одиннадцать, но Бенжамен Павар травмировался, и Янну Биссеку пришлось вновь играть.
Так выглядела и их игра. Усталая, медленная, недостаточно креативная. Именно как игра вторым составом команды, мысли которой уже не в этом матче и даже не в этом турнире. Хотя ведь минимум команда дисквалифицированного Симоне Индзаги сделала. Победила и не пропустила. Так какие претензии?
Ей удалось забить ранний гол. Валентини двигал рукой к мячу, и ВАР это заметил. Вскоре Залевски прорвался и пробил в Монтипо. Хотя "Верона" вскоре ответила. Сарр получил вразрез и пробил интереснее - Хосеп Мартинес отбил. А ответы "Интера" - два удара Арнаутовича головой - были чуть неточными.
В первом тайме Арнаутович и компания хотя бы доминировали. Владели мячом 73 процента времени, по ударам по воротам победили со счетом 7:2. А вот во втором играть им уже вообще не хотелось. По ударам они проиграли тайм со счетом 2:4. И просто дожидались финального свистка. Прикрывая оборону.
Такой игры им хватило. Суслов пробил справа неточно. Дуда также не попал неплохим ударом издали. В целом же и "Верона", зная, что три конкурента в борьбе против вылета в этом туре уже проиграли, особо не старалась. Наверное, думала об очном матче против одного из них - "Лечче" - через неделю.
"Интер" отстает от "Наполи" на три очка за три тура до финиша сезона в лиге. И думает о "Барселоне". "Верона" же опережает зону вылета на шесть очков и в худшем случае по итогам тура будет опережать на четыре.
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