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Болонья – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Борьба за медали в разгаре
Twitter JuventusFC
Четвертая команда чемпионата приедет в пятую. Расстояние между обоими коллективами составляет всего один зачетный балл, поэтому задача в этой борьбе для обоих вполне ясна. 35-й тур Серии А дарит нам стыковой матч.
Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.
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Серия А. 35 тур
4 мая. 22:00. Болонья. "Ренато Далль'Ара"
Главный судья: Даниэле Довери (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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