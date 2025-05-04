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Болонья – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Борьба за медали в разгаре

Болонья – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Twitter JuventusFC

Новина українською

Четвертая команда чемпионата приедет в пятую. Расстояние между обоими коллективами составляет всего один зачетный балл, поэтому задача в этой борьбе для обоих вполне ясна. 35-й тур Серии А дарит нам стыковой матч.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

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Серия А. 35 тур

4 мая. 22:00. Болонья. "Ренато Далль'Ара"

Главный судья: Даниэле Довери (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Денис Снигур
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