Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

После столь провального старта в Серии А в этом сезоне, Раньери ведет римлян к вероятному попаданию в еврокубки, а может и в Лигу Чемпионов. Для Довбика и его партнеров "Фиорентина" – очередной сложный вызов на пути к цели. Смогут ли они обыграть "фиалок", которые сами нацелены на еврокубки?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

1.72 3.75 5.20 Узнать больше

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

Серия А. 35-й тур.

4 мая. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Рома" — "Фиорентина" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.