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Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Артем Довбик и компания продолжают борьбу за топ-4

Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine

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После столь провального старта в Серии А в этом сезоне, Раньери ведет римлян к вероятному попаданию в еврокубки, а может и в Лигу Чемпионов. Для Довбика и его партнеров "Фиорентина" – очередной сложный вызов на пути к цели. Смогут ли они обыграть "фиалок", которые сами нацелены на еврокубки?

Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.

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Серия А. 35-й тур.

4 мая. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"

Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)

Трансляция: Megogo Football 1

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Трансляция матча "Рома" — "Фиорентина"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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