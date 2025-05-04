Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Артем Довбик и компания продолжают борьбу за топ-4
Getty Images/Global Images Ukraine
После столь провального старта в Серии А в этом сезоне, Раньери ведет римлян к вероятному попаданию в еврокубки, а может и в Лигу Чемпионов. Для Довбика и его партнеров "Фиорентина" – очередной сложный вызов на пути к цели. Смогут ли они обыграть "фиалок", которые сами нацелены на еврокубки?
Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени в воскресенье, 4 мая.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "ФАВБЕТ".
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выданная согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022, и лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в казино в сети Интернет от 20.04.2021, выданная согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Серия А. 35-й тур.
4 мая. 19:00. Рим. "Стадио Олимпико"
Главный судья: Даниэле Киффи (Италия)
Трансляция: Megogo Football 1
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Динамо разгромило Ингулец, Шахтер выпал из борьбы за чемпионство, Барса удержала темп. Главные новости за 3-е мая
- Шищенко – о событиях 1-го тайма в Ровно: Есть Комитет арбитров УАФ – они будут делать выводы
- Украина уничтожила второй российский самолет за сутки
- Тур УПЛ и Челси – Ливерпуль. Расписание футбола на 28 апреля – 4 мая
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Не сложилось: Пике расстался с возлюбленной, ради которой изменил Шакире