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С подготовкой к Барселоне. Интер – Верона 1:0. Видео гола и обзор матча
"Нерадзурри" все еще в борьбе за чемпионство
Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 35 туре чемпионата Италии "Интер" дома принимал "Верону". Главный тренер "неррадзури" применил большую ротацию, заменив сразу 10 футболистов, которые вышли в стартовом составе первого матча полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны". Единственный, кто и тогда отыграл 90 минут, и в этом матче, это защитник Ян Бисек.
В итоге подопечные Индзаги победили со счетом 1:0 благодаря быстрому голу с пенальти. "Интер" держит дистанцию в три очка от первого "Наполи" и еще сохраняет шансы на чемпионство за три тура до финала Серии А.
"Интер" – "Верона" 1:0
Гол: Аслани 9 (пен.)
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