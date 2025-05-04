Спустя 34 года. Определилась вторая команда, вышедшая напрямую в Серию А

Определилась вторая команда, вышедшая напрямую в Серию А.

"Пиза" гарантировала себе проход в высший дивизион. Команда набрала 72 балла, и третья "Специя" за 2 матча уже не догонит.

Тренирует клуб Филиппе Индзаги – брат тренера "Интера" Симоне Индзаги.

В последний раз "Пиза" играла в высшем дивизионе в сезоне 1990/91, но заняла 16-е место по итогу и вылетела в Серию В.

Ещё одна команда определится в плей-офф. Пока известен только один участник – "Специя".

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Напомним, что в серию А спустя сезон вернулся "Сассуоло".