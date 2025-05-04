Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спустя 34 года. Определилась вторая команда, вышедшая напрямую в Серию А
Красивая история
Фото - X
Определилась вторая команда, вышедшая напрямую в Серию А.
"Пиза" гарантировала себе проход в высший дивизион. Команда набрала 72 балла, и третья "Специя" за 2 матча уже не догонит.
Тренирует клуб Филиппе Индзаги – брат тренера "Интера" Симоне Индзаги.
В последний раз "Пиза" играла в высшем дивизионе в сезоне 1990/91, но заняла 16-е место по итогу и вылетела в Серию В.
Ещё одна команда определится в плей-офф. Пока известен только один участник – "Специя".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в серию А спустя сезон вернулся "Сассуоло".
Популярное сейчас
- Полесье – Александрия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Близок к соглашению. Представители Шахтёра встретились с кандидатом на замену Пушичу
- Свитолина и Монфис наслаждаются ролью родителей и отдыхают с дочерью. Фото
- От святого до осла, от требла до zero tituli. Лига Чемпионов может быть последним шансом для Интера спасти сезон
- 53-летний экс-футболист готовится к свадьбе с иранской красавицей
- Легендарный футболист Баварии закрутил роман с моделью, младшей на 38 лет