Серия А. Рома - Фиорентина 1:0. Довбик и Свилар приносят победу

Серия А. 35-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Фиорентина" 1:0

Гол: Довбик 45+4

"Рома": Свилар, Челик (Ренш 77), Манчини, Ндика, Суле, М. Коне, Кристанте (Гурна-Дуат 65), Анхелиньо, Лоренцо Пеллегрини (Писилли 46), Шомуродов (Бальданци 65), Довбик (Эль-Шаарави 77)

"Фиорентина": Де Хеа, Комуццо, Понграчич (Кольпани 71), Мари, Паризи, Ндур (Адли 90), Мандрагора, Ричардсон (Бельтран 71), Гозенс (Фаджоли 46), Дзаньоло (Гудмундссон 61), Кен

Предупреждения: Суле 89, Писилли 90+4 - Ндур 64, Кен 86

Главный арбитр: Даниэле Киффи

Наконец-то Артем Довбик забил в ворота команды Топ-9! Во второй раз в сезоне в лиге, впервые с 12-го января. И впервые - победный гол. В начале года он лишь сравнял счет в Болонье с пенальти. Теперь же принес победу. Хотя следует отметить, что принес не только он, а и сейвы Миле Свилара. Без них "Рома" сегодня проиграла бы.

Сегодня она и заслужила если не проиграть, то уж точно не победить. Особенно во втором тайме, когда владела мячом 30 процентов времени и лишь отбивалась. Но ведь сработало. Победа над командой Топ-9 состоялась. Вторая подряд после победы над "Интером". Это после 33-ех первых туров сезона, в которых такая была лишь одна.

Состоялась победа со счетом 1:0 - любимым для римлян в последнее время. Восемь из десяти последних их побед в лиге состоялись именно с таким. Но какая разница, какой счет, если дают три очка? Десять побед и две ничьи в последних 12-ти матчах лиги, 14 побед и пять ничьих в последних 19-ти без поражений - темп результатов великолепный.

"Фиорентина" ожидаемо боролась. Она вышла на матч лишь с одним очком отставания, с четырьмя победами и двумя ничьими в предыдущих шести матчах лиги, в том числе разгромом "Ювентуса", победой над "Аталантой", ничьей в гостях с "Миланом". Но немного не хватило. Сил и внимания между полуфинальными матчами Лиги Конференций против "Бетиса"?

"Рома" начала давлением. Довбик получил мяч в штрафной. Но замешкался с ударом и был затянут в острый угол. Лишь угловой. Пеллегрини слета издали немного не попал. Но "Фиорентина" вскоре вошла в игру. И послала два мяча на ход Кену. Оба отбил Свилар, причем в первом откровенно спас. Второй все же состоялся с острого угла.

В концовке тайма команды проснулись. Де Хеа отбил удар Челика под перекладину. Свилар взял удар Кена. Де Хеа вновь отбил удар, Шомуродова под перекладину. А угловой был выбит, но мяч вернулся в штрафную, Шомуродов сбросил головой, а Довбик в падении забил. Через восемь секунд после окончания официально добавленного времени.

Второй тайм начался с прорывов Довбика на флангах и в центре (прерванных), с крученого удара Коне (Де Хеа взял). Но затем "Фиорентина" устроила постоянную осаду ворот Свилара. Вот только в саму штрафную заходить не удавалось. А удары с ее линии и далее были плохими. Плохими были и редкие удары из штрафной.

В последней стадии матча все же удалось создать моменты. Кен на входе в штрафную мощно пробил, и Свилар вытащил ногой. Тот же Кен принял мяч, пробил, но Свилар отбил и сумел взять слабое добивание.

"Рома" реабилитируется за 1:5 во Флоренции в первом круге. За лишь одну победу над "Фиорентиной" в шести предыдущих матчах на всех полях. Скорее всего, выбивает "фиалок" из борьбы за Топ-4 (четыре очка и четыре места отставания). А сама прямо сейчас, перед матчем "Болонья" - "Ювентус", четвертая.

Довбик во второй раз подряд играл вместе с Шомуродовым с первых минут. Но много помощи не получал и выпадал из игры. Кроме эпизодов в начале таймов и гола, украинец ничем не запомнился. Отдал девять передач за 77 минут, участвовал в трех единоборствах, пробил по воротам лишь однажды. Но ведь главное - что забил.