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Серия А. Рома – Фиорентина 1:0. Обзор матча
Снова минимальная победа волков
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом тайме при равной игре хозяева забили гол в раздевалку уже в компенсированное время. Артем Довбик нанес 12-й точный удар в чемпионате Италии. После перерыва "фиалки" взяли мяч под контроль (70%), но им не удалось реализовать один из немногих моментов.
Подопечные Раньери делят 4-е место с "Лацио" (63 балла). 12 мая "джаллоросси" будут играть против еще одного конкурента – "Аталанты" в Бергамо. "Фиолетовые" находятся на 8-й позиции (59 очков). В следующий понедельник тосканцы поедут в Венецию.
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Серия А. 35 тур
Стадион: Олимпико (Рим)
Гол: Довбик, 45+5
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