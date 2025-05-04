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Серия А. Болонья - Ювентус 1:1. Плотнее не бывает
Борьба за четвертое место обостряется еще больше
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Серия А. 35-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Ювентус" 1:1
Голы: Фройлер 54 - К. Тюрам 9
"Болонья": Скорупски, Де Сильвестри (Калабрия 88), Беукема, Лукуми, Миранда (Ликояннис 68), Фройлер (Побега 80), Фергюсон, Орсолини (Домингес 88), Одгар (Кастро 80), Камбиаги, Даллинга
"Ювентус": Ди Грегорио, Калулу, Р. Вейга, Савона, Веа (Мбангула 86), Локателли (Луис 85), К. Тюрам, Камбиазо (Кошта 67), МакКенни, Н. Гонсалес (Консейсау 85), Коло Муани (Аджич 86)
Предупреждения: Кастро 90+4 - Локателли 48, Н. Гонсалес 74, Кошта 90+1
Главный арбитр: Даниэле Довери
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