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У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет

Италия
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Волки продолжают набирать баллы в каждой встрече

У Ромы одна из самых длинных клубных беспроигрышных серий в чемпионате за последние 36 лет

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В 35-м туре "джаллоросси" одолели дома "Фиорентину" (1:0). Столичный коллектив продолжил свою беспроигрышную серию в лиге до 19 встреч. После сезона 1988/89 подобное с "капитолини" случилось только в пятый раз.

Самые длинные беспроигрышные серии Ромы в чемпионате за последние 36 лет

  • 23.09.2001-16.03.2002 – 24;
  • 01.11.2009-18.04.2010 – 24;
  • 30.01.2016-11.09.2016 – 20;
  • 12.05.2013-22.12.2013 – 19;
  • 22.12.2024-наши дни – 19.
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Добавим, что одну из рекордных серий в истории в кампании 2009/10 "желто-красные" оформили как раз под руководством Клаудио Раньери.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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