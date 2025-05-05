Наставник Ромы прокомментировал победу над Фиорентиной

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери пообщался с медиа после победы над "Фиорентиной" (1:0), которую римлянам принес гол Артема Довбика.

"Фиорентина" – это великолепная команда с техничными игроками, которые создают проблемы. Мы хотели прессинговать высоко, но не смогли. Это их заслуга. Они заставляли нас бегать без мяча, поэтому я сказал: "Давайте подождем, иначе зря потратим силы и ничего из этого не получится".

Поэтому было очень важно забить в конце первого тайма, и благодаря этому мы смогли, осмелюсь сказать, наилучшим образом распорядились человеческими ресурсами игроков", – сказал Раньери.