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Наставник Ромы прокомментировал победу над Фиорентиной
Наилучшим образом распорядились ресурсами
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери пообщался с медиа после победы над "Фиорентиной" (1:0), которую римлянам принес гол Артема Довбика.
"Фиорентина" – это великолепная команда с техничными игроками, которые создают проблемы. Мы хотели прессинговать высоко, но не смогли. Это их заслуга. Они заставляли нас бегать без мяча, поэтому я сказал: "Давайте подождем, иначе зря потратим силы и ничего из этого не получится".
Поэтому было очень важно забить в конце первого тайма, и благодаря этому мы смогли, осмелюсь сказать, наилучшим образом распорядились человеческими ресурсами игроков", – сказал Раньери.
Добавим, что за три тура до конца чемпионата "Рома" занимает 5 место в турнирной таблице Серии А с 63 очками. У четвертого "Ювентуса" и шестого "Лацио" также по 63 балла.
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