Ювентус связался с представителями нападающего Манчестер Юнайтед

Туринский "Ювентус", который планирует подписать нападающего летом, проявил заинтересованность в трансфере Расмуса Хойлунда из "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, Душан Влахович почти наверняка покинет "Ювентус" этим летом, и даже несмотря на новый контракт Аркадиуша Милика, клуб намерен подписать еще одного форварда, учитывая неопределенность вокруг Рандаля Коло-Муани. Сначала "Юве" пытался подписать Джошуа Зиркзе, спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли уже имел договоренность с агентом игрока, но появление Рубена Аморима в "МЮ" сорвало трансфер.

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Теперь туринцы сделали первый контакт по Хойлунду и после него решили серьезно взяться за трансфер датчанина, который в этом сезоне испытывал трудности в составе "Юнайтед". "Ювентус" стремится сделать ход первым, чтобы опередить конкурентов в борьбе за бывшего форварда "Аталанты".

Добавим, что в этом сезоне на счету форварда 9 голов и 4 ассиста в 47 матчах за "МЮ" во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.