  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Гранд Серии А может сыграть матч чемпионата в Австралии

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гранд Серии А может сыграть матч чемпионата в Австралии

Италия

Приключение на другом конце света

Гранд Серии А может сыграть матч чемпионата в Австралии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В последние дни появились слухи о возможности проведения матчей итальянской Серии А в других странах. Как передает Calciomercato, генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво получил предложение из Австралии относительно проведения одного из матчей чемпионата в этой стране.

В связи с тем, что открытие Зимних Олимпийских игр 2026 года состоится в Милане, стадион "Сан-Сиро" будет недоступен с 10 января по 8 февраля. Из-за этого миланские клубы вынуждены искать альтернативное место для домашних матчей. Поэтому появилась возможность того, что в следующем сезоне "Милан" может провести игру буквально на другом конце света.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Пока УЕФА не предоставило официального разрешения на такой шаг, однако Серия А планирует обратиться за одобрением и продвигать идею дальше, чтобы выйти на новые рынки и расширить свою аудиторию.

Добавим, что за 4 тура до конца чемпионата "Милан" занимает 9 место в турнирной таблице Серии А с 54 очками.

По теме
yellow-arrow
Ювентус связался с представителями нападающего Манчестер Юнайтед
yellow-arrow
"Он даже улыбается". Раньери высказался о Довбике после 1:0 с Фиорентиной
yellow-arrow
Наставник Ромы прокомментировал победу над Фиорентиной
Австралия Серия А Интер (Милан) Милан
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости