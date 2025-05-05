Гранд Серии А может сыграть матч чемпионата в Австралии

В последние дни появились слухи о возможности проведения матчей итальянской Серии А в других странах. Как передает Calciomercato, генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво получил предложение из Австралии относительно проведения одного из матчей чемпионата в этой стране.

В связи с тем, что открытие Зимних Олимпийских игр 2026 года состоится в Милане, стадион "Сан-Сиро" будет недоступен с 10 января по 8 февраля. Из-за этого миланские клубы вынуждены искать альтернативное место для домашних матчей. Поэтому появилась возможность того, что в следующем сезоне "Милан" может провести игру буквально на другом конце света.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Пока УЕФА не предоставило официального разрешения на такой шаг, однако Серия А планирует обратиться за одобрением и продвигать идею дальше, чтобы выйти на новые рынки и расширить свою аудиторию.

Добавим, что за 4 тура до конца чемпионата "Милан" занимает 9 место в турнирной таблице Серии А с 54 очками.