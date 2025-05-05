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Тренер Ювентуса отреагировал на потерю очков его команды в матче с Болоньей
Этот результат будет иметь влияние на борьбу за место в топ-4 в Серии А
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер туринского "Ювентуса" Игор Тудор прокомментировал результат матча с "Болоньей" (1:1).
"Я считаю, что это справедливый итог игры. Мы усердно готовились к этому матчу, потому что хотели победить, но нам не удалось этого сделать. Наша команда провела неплохой поединок, все футболисты выкладывались на максимум, я доволен командой. Этот результат придаст нам смелости и уверенности в последних матчах. Еще ничего не решено, но я думаю, что в Лигу чемпионов попадет тот, кто имеет больше желания".
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Сейчас "Ювентус" занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А с 63 очками после 35-го тура, но "Рома", находящаяся на пятой строчке, и "Лацио", что находится на шестой позиции, имеют такое же количество очков.
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