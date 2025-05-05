Мастер-класс по реализации от бергамасков. Монцa - Аталанта 0:4. Видео голов и обзор матча

"Аталанта" разгромила "Монцу" в выездной игре 35-го тура чемпионата Италии.

В первом тайме дубль оформил Шарль де Кетеларе, во втором забивали Адемола Лукман и Марко Брешианиани.

Стоит отметить, что в течение поединка больше ударов в створ нанесла "Монца" (7 против 5).

Серия А. 35-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Аталанта" 0:4

Голы: Де Кетеларе 12, 23, Лукман 47, Брешианини 88