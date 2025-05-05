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Мастер-класс по реализации от бергамасков. Монцa - Аталанта 0:4. Видео голов и обзор матча
Важные три очка для подопечных Гасперини
Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" разгромила "Монцу" в выездной игре 35-го тура чемпионата Италии.
В первом тайме дубль оформил Шарль де Кетеларе, во втором забивали Адемола Лукман и Марко Брешианиани.
Стоит отметить, что в течение поединка больше ударов в створ нанесла "Монца" (7 против 5).
Серия А. 35-й тур
Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"
"Монца" - "Аталанта" 0:4
Голы: Де Кетеларе 12, 23, Лукман 47, Брешианини 88
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