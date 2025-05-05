  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Мастер-класс по реализации от бергамасков. Монцa - Аталанта 0:4. Видео голов и обзор матча

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мастер-класс по реализации от бергамасков. Монцa - Аталанта 0:4. Видео голов и обзор матча

Италия

Важные три очка для подопечных Гасперини

Мастер-класс по реализации от бергамасков. Монцa - Аталанта 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Аталанта" разгромила "Монцу" в выездной игре 35-го тура чемпионата Италии.

В первом тайме дубль оформил Шарль де Кетеларе, во втором забивали Адемола Лукман и Марко Брешианиани.

Стоит отметить, что в течение поединка больше ударов в створ нанесла "Монца" (7 против 5).

Серия А. 35-й тур

Монца. "Ю-Пауэр Стадиум"

"Монца" - "Аталанта" 0:4

Голы: Де Кетеларе 12, 23, Лукман 47, Брешианини 88

По теме
yellow-arrow
Мог играть за Италию. Звездный нападающий Барселоны рассказал, как он едва не сменил футбольное гражданство
yellow-arrow
Шансы на бронзу уменьшаются. Болонья - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Малиновский оказался вне заявки Дженоа на матч с Миланом
Аталанта (Бергамо) Серия А Монца
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости