Италия
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Шансы на бронзу уменьшаются. Болонья - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча
Равные на данный момент соперники
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" не удержал победу в выездном поединке с "Болоньей" в 35-м туре чемпионата Италии.
Уже на девятой минуте "бьянконери" открыли счет благодаря голу Кефрена Тюрама, а во втором тайме за хозяев забил Ремо Фройлер.
В турнирной таблице "Болонья" опустилась на седьмую строчку, имея 62 набранных балла. "Ювентус" идет четвертым с 63 очками.
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Серия А. 35-й тур
Болонья. "Ренато Даль'Ара"
"Болонья" - "Ювентус" 1:1
Голы: Фройлер 54 - К. Тюрам 9
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