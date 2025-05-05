  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Шансы на бронзу уменьшаются. Болонья - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шансы на бронзу уменьшаются. Болонья - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Италия
Обновлено

Равные на данный момент соперники

Шансы на бронзу уменьшаются. Болонья - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Ювентус" не удержал победу в выездном поединке с "Болоньей" в 35-м туре чемпионата Италии.

Уже на девятой минуте "бьянконери" открыли счет благодаря голу Кефрена Тюрама, а во втором тайме за хозяев забил Ремо Фройлер.

В турнирной таблице "Болонья" опустилась на седьмую строчку, имея 62 набранных балла. "Ювентус" идет четвертым с 63 очками.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Серия А. 35-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус" 1:1

Голы: Фройлер 54 - К. Тюрам 9

По теме
yellow-arrow
Мог играть за Италию. Звездный нападающий Барселоны рассказал, как он едва не сменил футбольное гражданство
yellow-arrow
Малиновский оказался вне заявки Дженоа на матч с Миланом
yellow-arrow
Тренер Ювентуса отреагировал на потерю очков его команды в матче с Болоньей
Ювентус (Турин) Болонья Серия А
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости