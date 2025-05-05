Шансы на бронзу уменьшаются. Болонья - Ювентус 1:1. Видео голов и обзор матча

"Ювентус" не удержал победу в выездном поединке с "Болоньей" в 35-м туре чемпионата Италии.

Уже на девятой минуте "бьянконери" открыли счет благодаря голу Кефрена Тюрама, а во втором тайме за хозяев забил Ремо Фройлер.

В турнирной таблице "Болонья" опустилась на седьмую строчку, имея 62 набранных балла. "Ювентус" идет четвертым с 63 очками.

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Серия А. 35-й тур

Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Ювентус" 1:1

Голы: Фройлер 54 - К. Тюрам 9